Джей Джей Редик: «Джейлен Браун не входит в Топ-10 игроков лиги»

Теги Бостон Джей Джей Редик НБА Джейлен Браун Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик, комментируя новый контракт Джейлена Брауна (304 млн долларов за 5 лет), отметил, что форвард «Бостона» не входит в десятку лучших игроков лиги.

«Я не был удивлен тем, что Джейлен Браун подписал супермаксимальное продление. Он получил на это право, он попал в символическую сборную лиги в прошлом сезоне, он многого добился и выходит на пик карьеры.

Джейлен Браун — фантастический игрок, но он не входит в Топ-5 и не входит в Топ-10, поэтому я думаю, что обычные фанаты подумали: «О, это безумие. Джейлен Браун того не стоит, не могу поверить, что Джейлен Браун подписал такой контракт».

Заслуживает ли Джейлен Браун того, чтобы получать больше денег, чем Йокич, Яннис, Стеф или Леброн? Ответ — нет.

Должны ли были «Селтикс» подписывать с ним супермаксимальное продление? Ответ на этот вопрос — да, они хотят выиграть чемпионат», – сказал Редик.

Самый большой контракт в истории НБА: Джейлен Браун получит 300 млн долларов. Давайте попробуем это осмыслить

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2 комментария

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9-20-34-5-43
Скоро такие контракты будут нормой, мы просто не приспособились
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+2
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everyday4768
Ответ 9-20-34-5-43
Скоро такие контракты будут нормой, мы просто не приспособились
Верно, прибыли и, соответственно, контракты в лиге растут быстрее, чем цифры успевают стать привычными для рядовых болельщиков. Отсюда такие возмущения и негодования «переплатами» тем или игрокам
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