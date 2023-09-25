Александр Щербенев о финале с «Зенитом»: «Локо» вернулся в игру за счет характера. Мы никогда не сдаемся»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» поделился впечатлениями от финального матча Суперкубка против « » (83:85).

– Была возможность сравнять счет, как опишешь последнюю атаку « »?

– Видел площадку, исходя из того, как располагались партнеры, принял решение идти в проход сам – пошел вправо, хотел найти фол, но меня накрыли.

– За счет чего, после неудачного старта, смогли вернуться в игру?

– За счет характера. У нас команда боевая, и мы никогда не сдаемся. Боролись до конца, но, к сожалению, сегодня «Зенит» оказался сильнее. На то есть ряд причин. Будем их разбирать и работать над ошибками. Это игра – невероятный опыт для нас, он точно сделает нас сильнее. Команда у нас молодая, есть куда прогрессировать, такие матчи только закаляют.

– Что ждешь от первого матча сезона против ?

– Это, конечно же, будет особенный матч. Стартует чемпионат, результат каждой игры будет важен. Приложим все усилия, чтобы одержать победу.

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