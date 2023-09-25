Андрей Зубков: «Победа в Суперкубке даст «Зениту» уверенность на будущее»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Андрей Зубков Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Капитан «Зенита» Андрей Зубков ответил на вопросы после победного для команды Суперкубка Единой лиги ВТБ.

– Эта победа даст нам уверенность на будущее. Ожидали, что будет сложно, краснодарцы играют в очень хороший баскетбол, уверенные ребята, бросающие. Но и мы с каждым днем все лучше чувствуем друг друга.

– После такого старта можно воспринимать четвертое место по итогам прошлого сезона как сильный раздражитель?

– Что было, давно забыто, больше не раздражает.

– Три матча подряд – сложный график, не нужен ли Суперкубку дополнительный день отдыха?

– Полностью согласен. По себе и Куричу могу сказать: отыграли в двух первых матчах около получаса в среднем, в третьей игре уже было тяжело.

– Через неделю старт чемпионата. Восстановитесь?

– Ключевое слово – «неделя». Конечно, восстановимся.

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