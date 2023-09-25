Андрей Зубков: «Победа в Суперкубке даст «Зениту» уверенность на будущее»

Капитан « » ответил на вопросы после победного для команды Суперкубка Единой лиги ВТБ.

– Эта победа даст нам уверенность на будущее. Ожидали, что будет сложно, краснодарцы играют в очень хороший баскетбол, уверенные ребята, бросающие. Но и мы с каждым днем все лучше чувствуем друг друга.

– После такого старта можно воспринимать четвертое место по итогам прошлого сезона как сильный раздражитель?

– Что было, давно забыто, больше не раздражает.

– Три матча подряд – сложный график, не нужен ли Суперкубку дополнительный день отдыха?

– Полностью согласен. По себе и Куричу могу сказать: отыграли в двух первых матчах около получаса в среднем, в третьей игре уже было тяжело.

– Через неделю старт чемпионата. Восстановитесь?

– Ключевое слово – «неделя». Конечно, восстановимся.

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