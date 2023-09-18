Кайл Курич: «УНИКС очень силен, ЦСКА и «Локо» тоже будут бороться за самые высокие места»

Защитник « » оценил уровень конкурентов в лиге ВТБ, а также поделился ожиданиями от стартового матча Суперкубка против « ».

«УНИКС – наш основной конкурент? Могу сказать, что они очень сильные. Казанцы практически полностью сохранили чемпионский состав. Плюс добавились Исмаэль Бако и Эрик Грин – отличные баскетболисты, с богатым опытом игры в Евролиге. и «Локо» тоже будут бороться за самые высокие места из возможных. Тут у меня нет сомнений. Другие команды Лиги ВТБ также были активны в межсезонье, собрали глубокие составы. Будем фокусироваться на всех соперниках и детально их изучать.

«Бешикташ» в четвертьфинале Суперкубка? Мы играли с ним товарищеский матч в Турции в начале сентября («Зенит» победил 70:66 – Sports.tu). Это физически сильная команда, которая с первых минут старается навязать свой стиль. Четвертьфинал точно не будет для нас легким. Надо показать свою лучшую игру, чтобы пройти дальше.

Мы много работаем над тактикой, деталями, которые помогут нам побеждать. Пока есть ошибки, но без этого никуда в баскетболе. Самое важное, что все очень мотивированы, на каждой тренировке работаем на максимуме. Это очень важно для командной химии», – заявил Курич.

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