Иван Стребков: «Нижний Новгород» процентов на 75–80 готов к сезону. Задача минимум – попасть в шестерку»

Разыгрывающий «Нижнего Новгорода» обозначил попадание в шестерку лучших команд регулярки минимальной планкой коллектива на предстоящий сезон лиги ВТБ.

« » в матче за третье место уступил турецкому «Фенербахче» – 80:82.

– Считаем, что неплохо выступили в Суперкубке. Удачно получилось сыграть с УНИКСом. Где‑то, возможно, с «Зенитом» не хватило энергии, и им удалось оторваться, это опытная команда. Там уже тяжело было нам что‑то исправить. Сегодня опять вышли с большой отдачей, с большой энергией, хорошо играли. Вроде вошли в концовку, но «Фенербахче» – команда Евролиги, и в решающий момент, видимо, сказался их опыт. По играм мы неплохо выглядим. Конечно, еще есть над чем работать. Я бы сказал, процентов на 75–80 готовы к сезону.

– За что будет бороться ваша команда?

– Не хочется говорить громкие слова. Будем решать задачи шаг за шагом. Конечно, наша задача как минимум – попасть в шестерку, повторить свой последний результат, а там, думаю, хорошие шансы побороться с топ‑клубами, – сказал Стребков «Матч ТВ».

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