Иван Стребков: «Нижний Новгород» процентов на 75–80 готов к сезону. Задача минимум – попасть в шестерку»

Теги БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Иван Стребков Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Иван Стребков обозначил попадание в шестерку лучших команд регулярки минимальной планкой коллектива на предстоящий сезон Единой лиги ВТБ.

«Нижний» в матче за третье место уступил турецкому «Фенербахче» – 80:82.

– Считаем, что неплохо выступили в Суперкубке. Удачно получилось сыграть с УНИКСом. Где‑то, возможно, с «Зенитом» не хватило энергии, и им удалось оторваться, это опытная команда. Там уже тяжело было нам что‑то исправить. Сегодня опять вышли с большой отдачей, с большой энергией, хорошо играли. Вроде вошли в концовку, но «Фенербахче» – команда Евролиги, и в решающий момент, видимо, сказался их опыт. По играм мы неплохо выглядим. Конечно, еще есть над чем работать. Я бы сказал, процентов на 75–80 готовы к сезону.

– За что будет бороться ваша команда?

– Не хочется говорить громкие слова. Будем решать задачи шаг за шагом. Конечно, наша задача как минимум – попасть в шестерку, повторить свой последний результат, а там, думаю, хорошие шансы побороться с топ‑клубами, – сказал Стребков «Матч ТВ».

Человек, который создал Дирка Новицки – ставил ему бросок, учил играть на саксофоне и заставлял штудировать философию

Самая экзотичная пара НБА: чемпион в составе «Лейкерс» и канадская модель с витилиго

«Мистер-замок НБА стал обузой». Джарен Джексон – символ провала молодой сборной США

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий