«Нижний Новгород» – обладатель Кубка России в сезоне-2022/23

Теги Зенит Кубок России БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Иван Стребков Джермэйн Лав Трент Фрэйзер Баскетбол

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

В решающей встрече «Финала четырех» Кубка России команда из Нижнего Новгорода оказалась сильнее санкт-петербургского «Зенита» (84:72).

Защитники Иван Стребков и Джермэйн Лав стали самыми результативными игроками в составе «Нижнего», набрав 21 и 20 очков соответственно. 28 очков разыгрывающего «Зенита» Трента Фрэйзера не помогли команде добиться успеха в воскресном матче.

По итогам 22-го розыгрыша мужского Кубка России определился новый, 12-й обладатель трофея. Нижегородцы принимали участие в финальном матче в четвертый раз. Ранее они неизменно уступали – питерскому «Спартаку», «Новосибирску» и «Парме».

Гонка за MVP. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Den_51
Молодцы ребята, с победой!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kacnep
Бездарный матч Зенита, на одном Фрэйзере выехать хотели
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bergkamp007
Ответ Михаил Курилов
Комментарий удален модератором
Что не так с судьями с РФБ? Как только Зенит заслуженно обыграли на паркете, сразу нытьё про судей началось) Умейте достойно проигрывать, сине-бело-ГОЛУБЫЕ)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lexxxus
Такая важная и долгожданная победа! Выиграл клуб, которая всю свою историю успешно делает ставку на российских игроков. Молодцы!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Курилов
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тёма Тёма
Мо-лод-цы! Огромный успех! 🔥🔥🔥
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bergkamp007
Нижний Новгород с трофеем! За вас баскетбольные болельщики болели всей страной! Молодцы!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий