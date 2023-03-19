«Нижний Новгород» – обладатель Кубка России в сезоне-2022/23

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

В решающей встрече «Финала четырех» Кубка России команда из Нижнего Новгорода оказалась сильнее санкт-петербургского « » (84:72).

Защитники Иван и Джермэйн Лав стали самыми результативными игроками в составе «Нижнего», набрав 21 и 20 очков соответственно. 28 очков разыгрывающего « » Трента Фрэйзера не помогли команде добиться успеха в воскресном матче.

По итогам 22-го розыгрыша мужского Кубка России определился новый, 12-й обладатель трофея. Нижегородцы принимали участие в финальном матче в четвертый раз. Ранее они неизменно уступали – питерскому «Спартаку», «Новосибирску» и «Парме».

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