Иван Стребков планирует сыграть в третьем матче серии с «Локо»

Теги травмы Локомотив-Кубань Дмитрий Хвостов БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Иван Стребков Драган Апич Баскетбол

Разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Иван Стребков готовится сыграть в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (0-2).

31-летний разыгрывающий практически восстановился от повреждения ахилла. 

Дмитрий Хвостов (травма колена) и Драган Апич (голеностоп) не сыграют с «Локо».

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