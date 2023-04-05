Иван Стребков планирует сыграть в третьем матче серии с «Локо»

Разыгрывающий «Нижнего Новгорода» готовится сыграть в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (0-2).

31-летний разыгрывающий практически восстановился от повреждения ахилла.

(травма колена) и (голеностоп) не сыграют с « ».

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