Иван Стребков планирует сыграть в третьем матче серии с «Локо»
Разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Иван Стребков готовится сыграть в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (0-2).
31-летний разыгрывающий практически восстановился от повреждения ахилла.
Дмитрий Хвостов (травма колена) и Драган Апич (голеностоп) не сыграют с «Локо».
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