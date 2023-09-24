Тим Хардуэй-младший будет выходить со скамейки: «Сделаем из него лучшего «шестого»

Атакующий защитник « » в следующем сезоне будет выходить со скамейки, рассказал главный тренер команды .

«Я очень рад за Тимми. Хочу поговорить с ним о том, чтобы сделать его лучшим «шестым» игроком года.

Это поможет нашей команде и поставит нас в очень выгодное положение, если он готов претендовать на эту награду. Думаю, он способен на это», – заявил специалист.

В 71 игре прошедшей регулярки Хардуэй-младший набирал в среднем 14,4 очка, делал 3,5 подбора и 1,8 передачи, а также реализовывал 38,5% трехочковых бросков при 7,7 попытки за игру.

За 5 неполных сезонов в составе «Мавс» он выходил в стартовой пятерке 171 раз из всего 273 проведенных матчей.

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