Тим Хардуэй-младший будет выходить со скамейки: «Сделаем из него лучшего «шестого»

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Тим Хардуэй-младший Баскетбол

Атакующий защитник «Далласа» Тим Хардуэй-младший в следующем сезоне будет выходить со скамейки, рассказал главный тренер команды Джейсон Кидд.

«Я очень рад за Тимми. Хочу поговорить с ним о том, чтобы сделать его лучшим «шестым» игроком года.

Это поможет нашей команде и поставит нас в очень выгодное положение, если он готов претендовать на эту награду. Думаю, он способен на это», – заявил специалист.

В 71 игре прошедшей регулярки Хардуэй-младший набирал в среднем 14,4 очка, делал 3,5 подбора и 1,8 передачи, а также реализовывал 38,5% трехочковых бросков при 7,7 попытки за игру.

За 5 неполных сезонов в составе «Мавс» он выходил в стартовой пятерке 171 раз из всего 273 проведенных матчей.

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1 комментарий

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dev0
Ого, реально пытаются найти баланс. Я бы посмотрел на пятерку Холмс, Г. Уильямс, Дончич, Кайри, Грин. Относительно маленькая пятерка, т.к. Дончич не способен быть даже нулевым защитником на периметре, а защищаться все равно кому-то надо
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