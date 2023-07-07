«Даллас» может расстаться с Тимом Хардуэем-младшим и Джавейлом Макги

« » в это межсезонье планирует расстаться с форвардом Тимом Хардуэем-младшим и центровым , пишет журналист Sports Illustrated Майкл Малфорд.

«Маверикс» заполучили форварда Гранта Уильямса в результате трехстороннего предложения, а также сделали оффершит Маттису Тайбуллу, но «Блэйзерс» повторили предложение.

У Хардуэя осталось 2 года по контракту, за которые он заработает более 33 млн долларов.

В соглашении с Макги остались два сезона, за которые 3-кратный чемпион заработает 11,7 млн долларов.

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