«Даллас» может расстаться с Тимом Хардуэем-младшим и Джавейлом Макги

Теги возможные переходы Даллас НБА Джавейл Макги Тим Хардуэй-младший Баскетбол

«Даллас» в это межсезонье планирует расстаться с форвардом Тимом Хардуэем-младшим и центровым Джавейлом Макги, пишет журналист Sports Illustrated Майкл Малфорд.

«Маверикс» заполучили форварда Гранта Уильямса в результате трехстороннего предложения, а также сделали оффершит Маттису Тайбуллу, но «Блэйзерс» повторили предложение.

У Хардуэя осталось 2 года по контракту, за которые он заработает более 33 млн долларов.

В соглашении с Макги остались два сезона, за которые 3-кратный чемпион НБА заработает 11,7 млн долларов.

«Когда твоя голова не готова, это твоя проблема, а не тренера». Данила Походяев – о работе со спортивным психологом

«Друзья приходят и уходят, но чемпионские баннеры – это навсегда». Правила жизни Кобе Брайанта

40 вещей, благодаря которым я запомню сезон НБА-2022/23

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Naduvnoy
Ну Голда, ваш ход.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdulla
Хардэуй неплохой игрок, но отъедает зарплату.
И процент с двушки неуклонно падает, хотя подстроиться на трёшку с получения он смог.
Даллас таки решил, что нужно продолжать пробовать что-то иное и это правильно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий