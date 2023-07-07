«Даллас» может расстаться с Тимом Хардуэем-младшим и Джавейлом Макги
«Даллас» в это межсезонье планирует расстаться с форвардом Тимом Хардуэем-младшим и центровым Джавейлом Макги, пишет журналист Sports Illustrated Майкл Малфорд.
«Маверикс» заполучили форварда Гранта Уильямса в результате трехстороннего предложения, а также сделали оффершит Маттису Тайбуллу, но «Блэйзерс» повторили предложение.
У Хардуэя осталось 2 года по контракту, за которые он заработает более 33 млн долларов.
В соглашении с Макги остались два сезона, за которые 3-кратный чемпион НБА заработает 11,7 млн долларов.
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И процент с двушки неуклонно падает, хотя подстроиться на трёшку с получения он смог.
Даллас таки решил, что нужно продолжать пробовать что-то иное и это правильно.