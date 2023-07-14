«Даллас» пытался выменять Бояна Богдановича и Киллиана Хэйса у «Детройта»
«Даллас» пытается выменять форварда «Детройта» Бояна Богдановича, информирует журналист The Athletic Тим Кэто.
«Источники в лиге утверждают, что шли серьезные переговоры по обмену: Богданович и Киллиан Хэйс переходят в «Даллас», «Мавс» расстаются с Тимом Хардуэем-младший и Джавэйлом Макги, – но неясно, что еще потребовалось бы от каждой стороны, чтобы расширить сделку до четырех команд, и что в итоге стало причиной того, что эти переговоры, какими бы серьезными они ни были, остановились», – пишет Кэто.
34-летний Богданович в регулярке-2022/23 набирал в среднем 21,6 очка, реализуя 48,8% бросков с игры и 41,1% из-за дуги.
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