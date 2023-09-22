« » во время межсезонья-2023 пытался выменять центрового « » .

Как сообщает PHNX Sports, в «Санз» оценили предложение «Мэверикс» как «разочаровывающее».

По информации инсайдера Марка Стейна, в июне перед драфтом техасцы предлагали за Эйтона Тима Хардуэя, и .

Отмечается, что сам Эйтон был не прочь сменить команду.

По слухам, «Финикс» может быть задействован как третья сторона в крупном обмене с участием «Портленда» и Дэмиана Лилларда. Не исключено, что в такой ситуации «Санз» все-таки обменяют Эйтона.

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