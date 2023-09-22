«Даллас» во время межсезонья сделал «разочаровывающее» предложение по обмену Деандре Эйтона

Теги возможные переходы Даллас Финикс Портленд НБА Джавейл Макги Тим Хардуэй-младший Ришон Холмс Деандре Эйтон Баскетбол

«Даллас» во время межсезонья-2023 пытался выменять центрового «Финикса» Деандре Эйтона.

Как сообщает PHNX Sports, в «Санз» оценили предложение «Мэверикс» как «разочаровывающее». 

По информации инсайдера Марка Стейна, в июне перед драфтом техасцы предлагали за Эйтона Тима Хардуэя, Ришона Холмса и Джавейла Макги.

Отмечается, что сам Эйтон был не прочь сменить команду.

По слухам, «Финикс» может быть задействован как третья сторона в крупном обмене с участием «Портленда» и Дэмиана Лилларда. Не исключено, что в такой ситуации «Санз» все-таки обменяют Эйтона.

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4 комментария

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Алексей Водонос
А кого Финикс ожидал? Ирвинга? Может, Дончича?
+1
0
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SVR55
Ответ Алексей Водонос
А кого Финикс ожидал? Ирвинга? Может, Дончича?
по ходу и Ирвинга и Дончича
0
0
0
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Илья Купол
Ответ Алексей Водонос
А кого Финикс ожидал? Ирвинга? Может, Дончича?
Грин, хардуэй, пауэлл
0
0
0
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