«Даллас» во время межсезонья сделал «разочаровывающее» предложение по обмену Деандре Эйтона
«Даллас» во время межсезонья-2023 пытался выменять центрового «Финикса» Деандре Эйтона.
Как сообщает PHNX Sports, в «Санз» оценили предложение «Мэверикс» как «разочаровывающее».
По информации инсайдера Марка Стейна, в июне перед драфтом техасцы предлагали за Эйтона Тима Хардуэя, Ришона Холмса и Джавейла Макги.
Отмечается, что сам Эйтон был не прочь сменить команду.
По слухам, «Финикс» может быть задействован как третья сторона в крупном обмене с участием «Портленда» и Дэмиана Лилларда. Не исключено, что в такой ситуации «Санз» все-таки обменяют Эйтона.
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