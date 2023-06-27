«Финикс» отказался обменять Эйтона в «Даллас» на Хардуэя, Холмса и Макги

По информации инсайдера Марка Стейна, «Финикс» и « » обсуждали возможный обмен, в результате которого перешел бы в «Мэверикс», а «Санз» получили бы Тима Хардуэя-младшего, и .

«Финикс» отказался от сделки, хотя изначально предложение привлекло «Санз», поскольку они могли заполучить двух игроков, которые им нравятся, в лице Хардуэя и Холмса.

По словам Стейна, не исключено, что стороны возобновят переговоры по Эйтону.

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