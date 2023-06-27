«Финикс» отказался обменять Эйтона в «Даллас» на Хардуэя, Холмса и Макги

Теги возможные переходы Даллас Финикс НБА Джавейл Макги Тим Хардуэй-младший Ришон Холмс Деандре Эйтон Баскетбол

По информации инсайдера Марка Стейна, «Финикс» и «Даллас» обсуждали возможный обмен, в результате которого Деандре Эйтон перешел бы в «Мэверикс», а «Санз» получили бы Тима Хардуэя-младшего, Ришона Холмса и Джавейла Макги.

«Финикс» отказался от сделки, хотя изначально предложение привлекло «Санз», поскольку они могли заполучить двух игроков, которые им нравятся, в лице Хардуэя и Холмса.

По словам Стейна, не исключено, что стороны возобновят переговоры по Эйтону.

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11 комментариев

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vasfre
Ответ aleksandre
Финиксу надо баскетболистов при ихних зарплат. Поэтому как ни странно обмен был в пользу Санс.
если "ихних", то тогда само собой в пользу Санс

прошу прощения, не удержался
+9
0
+9
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zastup
Да нормальный обмен соглашайтесь
+7
0
+7
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неунывающий пессимист
Дык надо было к этому добавлять пик 1-го вместо МакГи, и дело бы пошло. А так, конечно, набор действительно странный.
+4
0
+4
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Stephan Carrypenko
Ответ vasfre
если "ихних", то тогда само собой в пользу Санс прошу прощения, не удержался
Евойных))
+2
0
+2
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МЗ
"Такая корова нужна самому", добавили в офисе Санс?
0
0
0
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aleksandre
Финиксу надо баскетболистов при ихних зарплат. Поэтому как ни странно обмен был в пользу Санс.
+1
-1
0
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Ali Kurainov 2.0
Зачем Далласу это? Эйтон плакал, что не получает достаточно владении в Санс, а Дончич делиться с ним не собирается уж точно
0
0
0
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Roman Boroveev
Ответ zastup
Да нормальный обмен соглашайтесь
Да, не плохой. наверное пики ещё не устроили с чьей то стороны
0
0
0
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jkg
Ответ неунывающий пессимист
Дык надо было к этому добавлять пик 1-го вместо МакГи, и дело бы пошло. А так, конечно, набор действительно странный.
Нет, Санз отказались только потому что включение МакГи прибавит 20 млн к их налогу на роскошь
0
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