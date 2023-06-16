ACB. Плей-офф. Финал. «Барселона» сыграет с «Реалом» в 1-м матче серии
В пятницу, 16 июня, в первом матче финальной серии плей-офф испанской лиги АСВ «Барселона» примет «Реал».
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 16 июня, 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!
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