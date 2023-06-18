ACB. Плей-офф. Финал. «Барселона» встретится с «Реалом» во 2-м матче

В воскресенье, 19 июня, во втором матче финальной серии плей-офф испанской лиги АСВ « » встретится с « ».

АСВ

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Второй матч

« » ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича