ACB. Плей-офф. Финал. «Барселона» встретится с «Реалом» во 2-м матче
В воскресенье, 19 июня, во втором матче финальной серии плей-офф испанской лиги АСВ «Барселона» встретится с «Реалом».
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 18 июня, 19.30
«Барселона» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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