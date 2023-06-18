ACB. Плей-офф. Финал. «Барселона» встретится с «Реалом» во 2-м матче

Теги результаты Барселона Реал чемпионат Испании Баскетбол

В воскресенье, 19 июня, во втором матче финальной серии плей-офф испанской лиги АСВ «Барселона» встретится с «Реалом».

АСВ

Плей-офф 

Финал (до трех побед)

Второй матч

Барселона – Реал
Дата проведения
18 июня, 19.30
Онлайн матча

«Барселона» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

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