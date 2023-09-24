Лука Банки о том, что возглавил «Виртус»: «Какие у меня были планы? Отдыхать и помогать по дому. Команда была расстроена увольнением Скариоло, но в то же время полна решимости»

Главный тренер « » рассказал о том, как встретил возможность с подписанием контракта с командой, а также высоко отозвался об уровне своих новых подопечных.

«В пятницу я вернулся из Риги и приземлился в аэропорту Фьюмичино. До того как я включил телефон, я не представлял себе ничего из того, что произойдет. Дома моя семья отреагировала по-разному – между непосредственным удивлением и бурной радостью.

Какие у меня были планы? Отдыхать и помогать по дому, ведь я отсутствовал более двух месяцев. Мне кажется правильным уделять внимание тем, кто тебя любит и многим жертвует.

Спал очень мало, чтобы использовать каждое мгновение и собрать как можно больше информации. Знаю, как сильно рисковал, но благодаря накопленному опыту я справляюсь.

В сборной учусь бороться со временем – нашим главным врагом. Многие ли тренеры долгое время остаются во главе одной команды? В «Виртусе» же я работаю над уже обкатанной структурой игры, на самом высоком уровне, с очень опытными, талантливыми игроками. С такими парнями, как [ ] Данстон и [ ] Шенгелия.

Появилась возможность работать с одними из лучших игроков в международном баскетболе. Конечно, мне это нравится, было бы лицемерием утверждать обратное.

Я обнаружил, что команда крайне расстроена, но в то же время полна решимости доказать свою состоятельность. Я сразу же потребовал от них пойти на жертвы, независимо от того, выиграем мы Суперкубок или нет. После ухода команду придется перестраивать», – поделился Банки в интервью Corriere dello Sport.

Сегодня «Виртус» встретится с «Брешией» в финале Суперкубка.

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