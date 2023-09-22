Ласси Туови станет ассистентом Луки Банки в «Виртусе»
«Виртус» на прошлой неделе со скандалом расстался с главным тренером Серджо Скариоло после его нелестных слов о действиях руководства в межсезонье.
Команду возглавил главный тренер сборной Латвии Лука Банки, с которым прибалты заняли 5-ю строчку на чемпионате мира-2023.
Как информирует журналист Джузеппе Шащя из SuperBasket, главный тренер национальной команды Финляндии Ласси Туови войдет в тренерский штаб Банки в качестве ассистента.
Стороны находятся на заключительной стадии переговоров.
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