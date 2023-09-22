Ласси Туови станет ассистентом Луки Банки в «Виртусе»

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии Виртус Лука Банки Ласси Туови Баскетбол

«Виртус» на прошлой неделе со скандалом расстался с главным тренером Серджо Скариоло после его нелестных слов о действиях руководства в межсезонье.

Команду возглавил главный тренер сборной Латвии Лука Банки, с которым прибалты заняли 5-ю строчку на чемпионате мира-2023.

Как информирует журналист Джузеппе Шащя из SuperBasket, главный тренер национальной команды Финляндии Ласси Туови войдет в тренерский штаб Банки в качестве ассистента.

Стороны находятся на заключительной стадии переговоров.

«Мистер-замок НБА стал обузой». Джарен Джексон – символ провала молодой сборной США

У «Времени побеждать» космические рейтинги для спортивного сериала. Но HBO все равно закрыла его после второго сезона

25 лет назад сборная России взяла серебро ЧМ. Где сейчас герои нашего детства

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий