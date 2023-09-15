Лука Банки возглавил «Виртус»

стал новым главным тренером болонского « », сообщает пресс-служба клуба.

Банки удачно отработал со сборной Латвии на ЧМ-2023, получив награду лучшему тренеру турнира. Команда заняла 5-е место, обыграв, в числе прочих, Испанию, Францию и Литву.

Ранее «Виртус» неожиданно уволил с поста главного тренера после пресс-конференции, на которой он критически отозвался о действиях руководства клуба в межсезонье.

62-летний Скариоло руководил «Виртусом» с 2021 года.

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