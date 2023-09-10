Лука Банки признан лучшим тренером ЧМ-2023
Главный тренер сборной Латвии Лука Банки признан лучшим тренером прошедшего чемпионата мира-2023.
58-летний итальянский специалист привел латвийскую сборную к 5-му месту на чемпионате мира. Под его руководством Латвия показала хороший командный баскетбол с 24,4 передачами в среднем за матч.
Банки возглавил сборную Латвии перед предквалификационным турниром чемпионата мира. С тех пор команда выиграла 21 матч из 24.
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