Лука Банки признан лучшим тренером ЧМ-2023

Теги сборная Латвии Лука Банки Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Латвии Лука Банки признан лучшим тренером прошедшего чемпионата мира-2023.

58-летний итальянский специалист привел латвийскую сборную к 5-му месту на чемпионате мира. Под его руководством Латвия показала хороший командный баскетбол с 24,4 передачами в среднем за матч.

Банки возглавил сборную Латвии перед предквалификационным турниром чемпионата мира. С тех пор команда выиграла 21 матч из 24.

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3 комментария

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rb_10
Латыши были прекрасны на этом ЧМ. Как ни странно, но были ближе к победе над немцами, нежели штаты или сербы. В общем, совершенно заслуженная награда для Банки.
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-1
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Куаныш Кудабай
Игра Латвии на ЧМ была чистая поэзия. Без преувеличение.
+4
0
+4
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Tim Timson
нужно было дать Херберту наверное)
+3
0
+3
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