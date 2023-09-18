Лука Банки о «Виртусе»: «У меня достаточно опыта, чтобы понять, что поначалу я должен идти по стопам Скариоло»
Сегодня «Виртус» на пресс-конференции представил нового главного тренера команды Луку Банки.
Специалист признался, что решение о принятии новой работы далось ему легко.
«Не хочу скрывать эмоции, связывая свое имя с таким престижным клубом. Я, конечно, получил в наследство аномальную ситуацию, которая, однако, ни разу не вызвала у меня никаких сомнений за те несколько часов, в течение которых мне пришлось решать, принимать ли этот вызов.
Казалось, бы, трудно поднять уровень команды, которая достигла совершенства, но я готов взяться за работу. Не хочу быть неудачником из-за того, что не участвовал в процессе формирования этого состава: думаю, у меня достаточно опыта, чтобы понять, что я должен идти по стопам тех, кто работал до меня. А затем уже навязать свое видение игры», – сказал Банки.
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