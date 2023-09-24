Остин Риверс о тренировочных лагерях: «Все сосредоточено вокруг одного: женщины, женщины и еще раз женщины»

Защитник «Миннесоты» поделился своим мнением о предсезонных тренировочных лагерях, которые в среднем длятся не более одной недели.

«Никто не проводит мини-лагеря в Алабаме. Им же надо, *****, в Майами или в Вегасе.

Нам нужно собраться, сконцентрироваться. Как будто каждый день появляется возможность вместе часами работать в зале.

... За пределами площадки никогда не возникает вопросов. Все всегда хорошо. Потому что все сосредоточено вокруг одного: женщины, женщины и еще раз женщины. Так что об этом никогда не приходится беспокоиться, потому что об этом думает каждый парень в лиге.

Хотелось бы, чтобы они с таким же рвением занимались на тренировках», – рассказал Риверс.

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