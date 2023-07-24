Остин Риверс – Лилларду: «Каким бы ты крутым игроком ни был, НБА – это привилегия. Если бы ты был свободным агентом, ты бы выбирал, куда хочешь пойти»

Защитник «Миннесоты» раскритиковал звезду « » Дэмиана Лилларда за публичный запрос об обмене в конкретную команду – « » – и затем последовавшие угрозы, что разыгрывающий не явится в тренировочный лагерь в случае обмена в другую организацию.

«Каким бы ты крутым игроком ни был, мужик, – это привилегия. Если бы ты был свободным агентом, ты бы выбирал, куда хочешь пойти. Так работает бизнес. Если тебя куда-то обменяли, ты идешь и играешь.

Это началось с [Хардена], Бена [Симмонса] и всех этих парней, которые занимаются подобным дерьмом. Это плохо влияет на лигу. Поэтому мы и подписываем подобные Коллективные соглашения – я даже не хочу углубляться в это, лучше не заводите меня. Поэтому мы сейчас подписываем такие контракты: у тебя либо 50 миллионов, либо 2. Это просто шутка какая-то. Ты даже не представляешь, сколько «мид-левел»–парней подписываются на ветеранский минимум. Даже не смешно.

Мы двигаемся в этом непонятном направлении, когда звезды ведут себя таким образом, и я не большой фанат подобного. Но я большой фанат Дэмиана Лилларда – у нас было множество матчей в плей-офф друг против друга. Все помнят клип, где я поблагодарил Бога после его промаха. Но я не понимаю, что из этого вытекает: если ты хороший игрок, получается, можешь просто не приходить [в тренировочный лагерь]?», – заявил Риверс.

10 уроков, которые я усвоил, наблюдая за Эриком Споэльстрой в плей-офф НБА

Айверсон, Уилкинс, Амаре, а теперь и Кемба – самые крутые американцы НБА в Европе

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА