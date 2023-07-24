Остин Риверс – Лилларду: «Каким бы ты крутым игроком ни был, НБА – это привилегия. Если бы ты был свободным агентом, ты бы выбирал, куда хочешь пойти»

Теги Майами Миннесота Портленд НБА Остин Риверс Джеймс Харден Дэмиан Лиллард Бен Симмонс Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Остин Риверс раскритиковал звезду «Портленда» Дэмиана Лилларда за публичный запрос об обмене в конкретную команду – «Майами» – и затем последовавшие угрозы, что разыгрывающий не явится в тренировочный лагерь в случае обмена в другую организацию.

«Каким бы ты крутым игроком ни был, мужик, НБА – это привилегия. Если бы ты был свободным агентом, ты бы выбирал, куда хочешь пойти. Так работает бизнес. Если тебя куда-то обменяли, ты идешь и играешь.

Это началось с Джеймса [Хардена], Бена [Симмонса] и всех этих парней, которые занимаются подобным дерьмом. Это плохо влияет на лигу. Поэтому мы и подписываем подобные Коллективные соглашения – я даже не хочу углубляться в это, лучше не заводите меня. Поэтому мы сейчас подписываем такие контракты: у тебя либо 50 миллионов, либо 2. Это просто шутка какая-то. Ты даже не представляешь, сколько «мид-левел»–парней подписываются на ветеранский минимум. Даже не смешно.

Мы двигаемся в этом непонятном направлении, когда звезды ведут себя таким образом, и я не большой фанат подобного. Но я большой фанат Дэмиана Лилларда – у нас было множество матчей в плей-офф друг против друга. Все помнят клип, где я поблагодарил Бога после его промаха. Но я не понимаю, что из этого вытекает: если ты хороший игрок, получается, можешь просто не приходить [в тренировочный лагерь]?», – заявил Риверс.

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7 комментариев

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ДИКАНЬ
Надо чтобы Леброн такие слова сказал, чтобы просить обмен стало дурным тоном
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lolik008
Факты
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Ужратый Гусениц
На самом деле игроки щас нагибают лигу
Харден хочет именно в Клипперс, Лиллард только в Майами.
Действующие контракты вроде как обязывают владельцев клубов платить зарплату, но не могут заставить игроков играть
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Catch22
Базированный Ривз
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Райли Карри
ещё бы про посредственных тренеров высказался
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MTZ_2022
Люто плюсую!
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Cash_flow
Ответ ДИКАНЬ
Надо чтобы Леброн такие слова сказал, чтобы просить обмен стало дурным тоном
Леброну следующим летом самому выбирать, куда уезжать вслед за сыном, не в его интересах сейчас такие заявления))
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