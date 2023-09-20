Остин Риверс – о «Шарлотт»: «Трудная молодежь. Окружите Ламело игроками, которые помогут ему раскрыть свой потенциал»
Защитник «Миннесоты» Остин Риверс стал гостем подкаста известного спортивного эксперта Билла Симмонса.
Риверс поделился мнением, что действия руководства «Шарлотт» останавливают прогресс разыгрывающего Ламело Болла.
«Окружите Ламело игроками, которые помогут ему раскрыть свой потенциал, а не растратить его. «Трудная молодежь» – так обычно описывают «Хорнетс». Какого уровня вы там у себя придерживаетесь?
Все, что там происходит – не вина Ламело. Сколько ему, 22 года? Не его это вина. Его работа – выходить на паркет и показывать, каким молодым и талантливым игроком он является, доминируя на площадке. Что он, в принципе, и делает. Ему надо просто немного помочь. Я понимаю, что молодая команда. Но я не вижу таких проблем в «Оклахоме». У них такое не прокатит», – сказал Риверс.
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