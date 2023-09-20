Остин Риверс – о «Шарлотт»: «Трудная молодежь. Окружите Ламело игроками, которые помогут ему раскрыть свой потенциал»

Защитник «Миннесоты» стал гостем подкаста известного спортивного эксперта Билла Симмонса.

Риверс поделился мнением, что действия руководства « » останавливают прогресс разыгрывающего .

«Окружите Ламело игроками, которые помогут ему раскрыть свой потенциал, а не растратить его. «Трудная молодежь» – так обычно описывают «Хорнетс». Какого уровня вы там у себя придерживаетесь?

Все, что там происходит – не вина Ламело. Сколько ему, 22 года? Не его это вина. Его работа – выходить на паркет и показывать, каким молодым и талантливым игроком он является, доминируя на площадке. Что он, в принципе, и делает. Ему надо просто немного помочь. Я понимаю, что молодая команда. Но я не вижу таких проблем в «Оклахоме». У них такое не прокатит», – сказал Риверс.

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