Остин Риверс назвал состав сборной США, который гарантированно заберет золото Олимпиады-2024. Эдвардс и Джексон-младший – в списке

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Защитник «Миннесоты» Остин Риверс поделился своим мнением, как должен выглядеть состав сборной США на Олимпиаде-2024, чтобы гарантированно завоевать золото.

Риверс взял Стефена Карри («Голден Стэйт»), Дэмиана Лилларда («Портленд») и Кайри Ирвинга («Даллас») в качестве разыгрывающих.

Джейсон Тейтум («Бостон»), Девин Букер («Финикс»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Леброн Джеймс («Лейкерс»), Кевин Дюрэнт («Финикс») и Джимми Батлер («Майами») также попали в состав Риверса.

На позицию пятого номера были выбраны Энтони Дэвис («Лейкерс»), Бэм Адебайо («Майами») и Джарен Джексон-младший («Мемфис»).

«Золотая медаль. И я даже не хочу слышать обратного...» – написал Риверс.

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