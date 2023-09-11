Остин Риверс назвал состав сборной США, который гарантированно заберет золото Олимпиады-2024. Эдвардс и Джексон-младший – в списке
Защитник «Миннесоты» Остин Риверс поделился своим мнением, как должен выглядеть состав сборной США на Олимпиаде-2024, чтобы гарантированно завоевать золото.
Риверс взял Стефена Карри («Голден Стэйт»), Дэмиана Лилларда («Портленд») и Кайри Ирвинга («Даллас») в качестве разыгрывающих.
Джейсон Тейтум («Бостон»), Девин Букер («Финикс»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Леброн Джеймс («Лейкерс»), Кевин Дюрэнт («Финикс») и Джимми Батлер («Майами») также попали в состав Риверса.
На позицию пятого номера были выбраны Энтони Дэвис («Лейкерс»), Бэм Адебайо («Майами») и Джарен Джексон-младший («Мемфис»).
«Золотая медаль. И я даже не хочу слышать обратного...» – написал Риверс.
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