Кайл Хайнс о Спанулисе: «Друг, которого я называю братом»

Теги Вассилис Спанулис Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос чемпионат Греции EA7 Эмпорио Армани Милан Кайл Хайнс Баскетбол

Форвард «Милана» Кайл Хайнс тепло отозвался о своем бывшем партнере по команде Вассилисе Спанулисе, с которым представлял цвета греческого «Олимпиакоса» в 2011-2013 гг.

«Потрясающая атмосфера. Всегда приятно возвращаться сюда, видеть болельщиков и контактировать с организацией. Для меня было большой честью принять в этом участие.

Спанулис замечательный человек и игрок. Это было видно по всем присутствующим на церемонии и по видеообращениям игроков со всего мира. Все считают его великим игроком. Для меня он также является великим человеком. Друг, которого я называю братом», – сказал Хайнс после церемонии выведения из обращения номера Спанулиса.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад

Что такое «Ментальность Мамбы»? Бескомпромиссная философия, а не титулы является главным наследием Брайанта

Самый красивый спорт года – огненный (да-да!) баскетбол в Белграде. С легальными файерами и фейерверками

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий