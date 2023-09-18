Кайл Хайнс о Спанулисе: «Друг, которого я называю братом»

Форвард « » тепло отозвался о своем бывшем партнере по команде , с которым представлял цвета греческого « » в 2011-2013 гг.

«Потрясающая атмосфера. Всегда приятно возвращаться сюда, видеть болельщиков и контактировать с организацией. Для меня было большой честью принять в этом участие.

Спанулис замечательный человек и игрок. Это было видно по всем присутствующим на церемонии и по видеообращениям игроков со всего мира. Все считают его великим игроком. Для меня он также является великим человеком. Друг, которого я называю братом», – сказал Хайнс после церемонии выведения из обращения номера Спанулиса.

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