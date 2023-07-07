Луиджи Датоме объявил о завершении карьеры после ЧМ-2023

Чемпион Евролиги 2017 года объявил о завершении карьеры после чемпионата мира-2023, на котором 35-летний баскетболист будет представлять сборную Италии.

Последние 3 сезона Датоме провел в составе итальянского « ».

Начав профессиональную карьеру в 2003 году, Датоме провел первые 10 лет в Италии: в «Монтепаски» (2003-2007), «Скафати» (2007-2008) и римском « » (2008-2013).

Следующие два сезона итальянец провел в («Детройт» и «Бостон»), но в 2015 году вернулся в Европу, присоединившись к « ». В составе турецкого гранда Датоме трижды стал чемпионом Турции (2016 – MVP финала, 2017, 2018), трижды обладателем Кубка (2016, 2019, 2020), дважды – Кубка Президента (2016, 2017 – MVP турнира).

В «Милане» Датоме дважды стал чемпионом Италии (2022, 2023) и дважды обладателем Кубка (2021, 2022).

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