Кайл Хайнс останется в «Милане» еще на сезон

« » объявил о продлении соглашения с центровым (36 лет, 198 см).

Американец проведет еще сезон в составе итальянского гранда.

«Кайл – важная часть нашей семьи, человек, который позволил нам создать моральный и материальный фундамент нашей команды. Эти ценности значат больше, чем любая победа», – заявил генеральный менеджер Христос Ставропулос.

Хайнс провел последние 3 сезона в составе «Милана»: дважды стал чемпионом Италии (2022, 2023) и обладателем Кубка (2021, 2022), а также Суперкубка (2020).

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