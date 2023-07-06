Кайл Хайнс останется в «Милане» еще на сезон

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Кайл Хайнс Баскетбол

«Милан» объявил о продлении соглашения с центровым Кайлом Хайнсом (36 лет, 198 см).

Американец проведет еще сезон в составе итальянского гранда.

«Кайл – важная часть нашей семьи, человек, который позволил нам создать моральный и материальный фундамент нашей команды. Эти ценности значат больше, чем любая победа», – заявил генеральный менеджер Христос Ставропулос.

Хайнс провел последние 3 сезона в составе «Милана»: дважды стал чемпионом Италии (2022, 2023) и обладателем Кубка (2021, 2022), а также Суперкубка (2020).

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