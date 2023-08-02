«Милан» ведет переговоры с Джоном Уоллом

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague НБА чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Джон Уолл Баскетбол

Итальянский «Милан» ведет переговоры с пятикратным участником Матча всех звезд НБА Джоном Уоллом (32 года, 191 см), сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро со ссылкой на BasketNews.

Стороны обсуждают возможное подписание контракта.

Ранее американский разыгрывающий провел в Лас-Вегасе несколько закрытых индивидуальных тренировок с командами НБА. Известно, что на просмотре побывали представители «Бостона» и «Портленда».

Уолл принял участие в 74 матчах за последние 4 сезона. 32-летний разыгрывающий начинал сезон-22/23 в составе «Клипперс», набирая 11,4 очка и 5,2 передачи за игру. В феврале «Клипперс» обменяли защитника в «Хьюстон», после выкупа контракта Уолл оказался на рынке свободных агентов.

Лиллард, Уолл и какой-то Селби были MVP Летней лиги НБА. Это вообще что-то значит?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А подпишется в итоге опять с Хьюстоном)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Максим Макеев
А подпишется в итоге опять с Хьюстоном)
и выкупится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий