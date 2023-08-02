«Милан» ведет переговоры с Джоном Уоллом
Итальянский «Милан» ведет переговоры с пятикратным участником Матча всех звезд НБА Джоном Уоллом (32 года, 191 см), сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро со ссылкой на BasketNews.
Стороны обсуждают возможное подписание контракта.
Ранее американский разыгрывающий провел в Лас-Вегасе несколько закрытых индивидуальных тренировок с командами НБА. Известно, что на просмотре побывали представители «Бостона» и «Портленда».
Уолл принял участие в 74 матчах за последние 4 сезона. 32-летний разыгрывающий начинал сезон-22/23 в составе «Клипперс», набирая 11,4 очка и 5,2 передачи за игру. В феврале «Клипперс» обменяли защитника в «Хьюстон», после выкупа контракта Уолл оказался на рынке свободных агентов.
Лиллард, Уолл и какой-то Селби были MVP Летней лиги НБА. Это вообще что-то значит?
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