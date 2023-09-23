Александер Секулич: «Главной силой «Локо» в данный момент я считаю химию»

Главный тренер « ива-Кубань» Александер Секулич ответил на вопросы после победы над « » (105:89) в полуфинале Суперкубка Лиги ВТБ.

– Полуфинал «Локо» начал так же неуверенно, как игру с ЦСКА. И даже счет по ходу первой четверти был почти идентичный: вчера – 9:22, сегодня – 8:21.

– Это верно, сегодня поначалу мы выглядели так, будто многие наши игроки забыли выйти из автобуса. Но когда мы начали обретать веру в то, что даже против такого соперника, как «Фенербахче», мы способны играть в свой баскетбол, дело наладилось. Остальное вы видели.

– Сегодня все игроки «Локо», которые выходили на площадку, набрали очки. За счет чего так выходит?

– Это означает, что у нас получается командная игра. Главной силой «Локо» в данный момент я считаю химию – налаженные взаимодействия и самоотверженная поддержка партнеров помогают нам обыгрывать соперников уровня «Фенербахче». А то, что никто в итоге не уходит с нулем в графе «набранные очки» – приятное следствие.

– Кого вы предпочитаете видеть соперником по финалу Суперкубка – «Зенит» или «НН»?

– Это финал! Кто бы из этой пары в него ни вышел, матч будет очень сложным. Так что особой разницы не вижу. Для нас все будет зависеть от того, как сыграем мы, как будем выкладываться, как станем реагировать на разные игровые ситуации.

– Каков график подготовки к финалу?

– Прямо сейчас мы отправили парней скорее поужинать. А потом – отдыхать. Надо максимально восстановиться к завтрашнему матчу. Сегодня никаких празднований – дело еще не сделано, даже несмотря на то, что мы победили двух очень сильных соперников. Раз уж мы добрались до финала, надо оставаться максимально сконцентрированными до финальной сирены завтрашней игры.

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