Причиной расторжения контракта между Крисом Хортоном и «Локо» стало желание американца играть на позиции центрового («Свободный агент»)

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Андрей Мартюк Джордан Морган Крис Хортон Кирилл Елатонцев Баскетбол

 «Локомотив-Кубань» и центровой Крис Хортон на этой неделе расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Как пишет телеграм-канал «Свободный агент», причиной этого стало желание Хортона выступать на позиции центрового.

После предсезонных матчей американцу стало понятно, что тренер намерен заигрывать его на позиции тяжелого форварда, и он сделал запрос о расторжении контракта.

Но «пятом» номере у «Локо» играют Андрей Мартюк, Джордан Морган и Кирилл Елатонцев.

В сезоне-2022/23 на счету Хортона 31 матч в Лиге ВТБ со средними показателями 11,3 очка, 6,2 подбора, 1,7 передачи, 1,5 перехвата и 1,1 блок-шота.

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2 комментария

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I Luv It
Какой-то неправильный Энтони Дэвис)
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pizzatcarizza
Он все-таки не остался(
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