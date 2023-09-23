Александр Щербенев после победы над «Фенербахче»: «В Евролиге «Локо» тоже мог бы навести шороха»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» считает, что краснодарская команда достойно выступила бы в Евролиге.

В субботу кубанцы справились с « » (105:89) в полуфинале Суперкубка Лиги ВТБ.

– Ну, конечно, мы верили и готовились. Потому что любая команда может как выиграть, так и проиграть. Сегодня мы это и показали. Мы выполнили план на игру: играли жестко, агрессивно, показали свой баскетбол. За счет этого получилось победить. Это очень большая победа для нас, наших болельщиков, для истории клуба в целом. Само собой, приятно, что вышли в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ.

– Ваша команда находится в прекрасной форме. Наверное, обидно, что в такой момент нет возможности участвовать в Евролиге?

– Да, я думаю, что в мы тоже могли бы навести шороха. Но будем надеяться, что в ближайшее время нам выпадет такой шанс.

– С кем бы хотели встретиться в финале Суперкубка?

– С тем, кто окажется сильнее во втором полуфинале. На самом деле как‑то особо не думаю об этом. Больше концентрируемся на своей игре.

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