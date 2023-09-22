По факту мошенничества в отношении тренера «Локо» Анциферова подано заявление в полицию

Теги происшествия Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Владимир Анциферов Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

По факту мошенничества в отношении тренера «Локомотива-Кубань» Владимира Анциферова подано заявление в полицию.

«Клуб действует в рамках законодательства РФ. Подано заявление в полицию», – сообщили в пресс-службе краснодарского клуба.

Мошенники обманом вынудили Анциферова перевести на их счет 1 миллион 770 тысяч рублей. Инцидент случился после того, как специалист вместе с командой прибыл в Москву для участия в Суперкубке Лиги ВТБ.

В 1/4 финала «Локо» справился с ЦСКА – 100:98 ОТ.

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1 комментарий

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Геннадий Тимченко
интересный тренер: приехал с командой на суперкубок ВТБ, но решил съездить в отделение ВТБ в Химках и оформить кредит🤔он думал, что это без кредита кубок ВТБ не выиграть❓🤦
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