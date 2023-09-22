По факту мошенничества в отношении тренера «Локо» Анциферова подано заявление в полицию

По факту мошенничества в отношении тренера « ива-Кубань» Владимира Анциферова подано заявление в полицию.

«Клуб действует в рамках законодательства РФ. Подано заявление в полицию», – сообщили в пресс-службе краснодарского клуба.

Мошенники обманом вынудили Анциферова перевести на их счет 1 миллион 770 тысяч рублей. Инцидент случился после того, как специалист вместе с командой прибыл в Москву для участия в Суперкубке Лиги ВТБ.

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