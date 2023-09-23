Леброн Джеймс назвал любимые кроссовки для повседневной жизни

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА фото кроссовки Nike Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс назвал любимую модель кроссовок для повседневной жизни.

Фаворит 4-кратного MVP НБА – Nike Vomero 5.

«Мои любимые кроссовки для ходьбы, с отрывом. Основная модель в нашей семье», – написал Джеймс.

Человек, который создал Дирка Новицки – ставил ему бросок, учил играть на саксофоне и заставлял штудировать философию

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Соцсети Леброна Джеймса

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1 комментарий

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Andreir888
Надо купить!)))
+2
0
+2
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