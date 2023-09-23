Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс назвал любимую модель кроссовок для повседневной жизни.

Фаворит 4-кратного MVP НБА – Nike Vomero 5.

«Мои любимые кроссовки для ходьбы, с отрывом. Основная модель в нашей семье», – написал Джеймс.

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