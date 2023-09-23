Де’Аарон Фокс признался, что предпочел бы 500 млн долларов пяти чемпионским перстням НБА
Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс во время общения с болельщикам в соцсетях признался, что предпочел бы 500 миллионов долларов пяти чемпионским перстням НБА.
Ранее экс-игрок НБА Гилберт Аренас поднял данную тему, когда заявил, что карьера Джеймса Хардена (статус звезды и большие заработки при отсутствии титулов) кажется ему более привлекательной, чем карьера 7-кратного чемпиона НБА Роберта Орри, который был ролевым игроком.
Один из пользователей написал Фоксу, что легендарный Кобе Брайант не оценил бы его позицию.
«Могу сказать со 100-процентной уверенностью, что никто бы не стал заморачиваться, если бы Кобе с ним вдруг не согласился. При всем уважении к легенде», – написал Фокс.
Человек, который создал Дирка Новицки – ставил ему бросок, учил играть на саксофоне и заставлял штудировать философию
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