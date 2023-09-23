Де’Аарон Фокс признался, что предпочел бы 500 млн долларов пяти чемпионским перстням НБА

Теги Кобе Брайант Сакраменто Роберт Орри НБА Гилберт Аренас Джеймс Харден Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс во время общения с болельщикам в соцсетях признался, что предпочел бы 500 миллионов долларов пяти чемпионским перстням НБА.

Ранее экс-игрок НБА Гилберт Аренас поднял данную тему, когда заявил, что карьера Джеймса Хардена (статус звезды и большие заработки при отсутствии титулов) кажется ему более привлекательной, чем карьера 7-кратного чемпиона НБА Роберта Орри, который был ролевым игроком.

Один из пользователей написал Фоксу, что легендарный Кобе Брайант не оценил бы его позицию.

«Могу сказать со 100-процентной уверенностью, что никто бы не стал заморачиваться, если бы Кобе с ним вдруг не согласился. При всем уважении к легенде», – написал Фокс.

Человек, который создал Дирка Новицки – ставил ему бросок, учил играть на саксофоне и заставлял штудировать философию

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7 комментариев

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petia.subbotin
А есть варик на 400 млн. и один перстень?)
+4
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LBJ236
Намёк руководству сделал очень понятным
+2
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Xell
И вряд ли кто то нашелся кто сказал бы это Коби в лицо. Он бы стал членом клуба Самоубийц, павших от рук Мамбы))
+2
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Light Yagami
Даже Сумаил молодой говорил, что предпочтёт деньги титулу (аегису).
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Вадим flanec
Ответ petia.subbotin
А есть варик на 400 млн. и один перстень?)
Есть вариант: один перстень, один браслет, одна цепочка, одна серьга + 100 мультов)))
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Копатель морей
Ответ Вадим flanec
Есть вариант: один перстень, один браслет, одна цепочка, одна серьга + 100 мультов)))
И один пальчик
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Tim Timson
Ответ Xell
И вряд ли кто то нашелся кто сказал бы это Коби в лицо. Он бы стал членом клуба Самоубийц, павших от рук Мамбы))
Мамба финал карьеры провел в таком клубе)
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