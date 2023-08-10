Джефф Тиг: «Де’Аарон Фокс и Дариус Гарлэнд завершили мою карьеру»

Теги Кливленд Сакраменто НБА Джефф Тиг Де'Аарон Фокс Дариус Гарлэнд Баскетбол

Чемпион НБА 2021 года в составе «Милуоки» Джефф Тиг в шутку признался, что молодые разыгрывающие Де’Аарон ФоксСакраменто») и Дариус ГарлэндКливленд») вынудили его завершить карьеру.

«Де’Аарон Фокс и Дариус Гарлэнд завершили мою карьеру.

Фокс заставил меня сесть на скамейку запасных. Он так быстро бегал, просто не отпускал меня, у меня до сих пор болят колени. Он бегал так быстро, что я подумал: «Что я тебе сделал?»

Но я помню, как забил сверху через Фокса, однако после этого он пытался уничтожить меня», – рассказал Фокс.

Зрелость Де’Аарона Фокса – мотор сенсационных «Кингс». Летом женился, в медовый месяц работал с тренером Карри, теперь воюет с «Уорриорс»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anastasiia Khvorostova
У Фокса раздвоение личности, что сам через себя забивает?
Держим планку на спортсе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
пердак
Ответ Anastasiia Khvorostova
У Фокса раздвоение личности, что сам через себя забивает? Держим планку на спортсе
Щаповейро Топтыго
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий