Джефф Тиг: «Де’Аарон Фокс и Дариус Гарлэнд завершили мою карьеру»

Чемпион НБА 2021 года в составе «Милуоки» в шутку признался, что молодые разыгрывающие Де’Аарон Фокс (« ») и Дариус Гарлэнд (« ») вынудили его завершить карьеру.

«Де’Аарон Фокс и завершили мою карьеру.

Фокс заставил меня сесть на скамейку запасных. Он так быстро бегал, просто не отпускал меня, у меня до сих пор болят колени. Он бегал так быстро, что я подумал: «Что я тебе сделал?»

Но я помню, как забил сверху через Фокса, однако после этого он пытался уничтожить меня», – рассказал Фокс.

Зрелость Де’Аарона Фокса – мотор сенсационных «Кингс». Летом женился, в медовый месяц работал с тренером Карри, теперь воюет с «Уорриорс»