Джефф Тиг: «Де’Аарон Фокс и Дариус Гарлэнд завершили мою карьеру»
Чемпион НБА 2021 года в составе «Милуоки» Джефф Тиг в шутку признался, что молодые разыгрывающие Де’Аарон Фокс («Сакраменто») и Дариус Гарлэнд («Кливленд») вынудили его завершить карьеру.
«Де’Аарон Фокс и Дариус Гарлэнд завершили мою карьеру.
Фокс заставил меня сесть на скамейку запасных. Он так быстро бегал, просто не отпускал меня, у меня до сих пор болят колени. Он бегал так быстро, что я подумал: «Что я тебе сделал?»
Но я помню, как забил сверху через Фокса, однако после этого он пытался уничтожить меня», – рассказал Фокс.
Зрелость Де’Аарона Фокса – мотор сенсационных «Кингс». Летом женился, в медовый месяц работал с тренером Карри, теперь воюет с «Уорриорс»
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