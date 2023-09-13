Диего Флаккадори травмировался во время товарищеского турнира
Атакующий защитник «Милана» Диего Флаккадори получил травму во время товарищеского турнира в Кальяри.
У игрока диагностировали растяжение приводящей мышцы левого бедра. Итальянец пройдет повторное обследование через две недели.
Флаккадори перешел в «Милан» этим летом из «Тренто». В прошлом сезоне он набирал 13,2 очка, 3,9 подбора и 3,3 передачи в среднем за матч.
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