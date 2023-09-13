Диего Флаккадори травмировался во время товарищеского турнира

Атакующий защитник « » получил травму во время товарищеского турнира в Кальяри.

У игрока диагностировали растяжение приводящей мышцы левого бедра. Итальянец пройдет повторное обследование через две недели.

Флаккадори перешел в «Милан» этим летом из «Тренто». В прошлом сезоне он набирал 13,2 очка, 3,9 подбора и 3,3 передачи в среднем за матч.

Бако в Казани, Джонсон в Перми, Хоукинс в Самаре, Чебашек в Минске. Клубы Лиги ВТБ мощно завершают межсезонье