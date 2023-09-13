Диего Флаккадори травмировался во время товарищеского турнира

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Диего Флаккадори Баскетбол

Атакующий защитник «Милана» Диего Флаккадори получил травму во время товарищеского турнира в Кальяри.

У игрока диагностировали растяжение приводящей мышцы левого бедра. Итальянец пройдет повторное обследование через две недели.

Флаккадори перешел в «Милан» этим летом из «Тренто». В прошлом сезоне он набирал 13,2 очка, 3,9 подбора и 3,3 передачи в среднем за матч.

Бако в Казани, Джонсон в Перми, Хоукинс в Самаре, Чебашек в Минске. Клубы Лиги ВТБ мощно завершают межсезонье

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий