Никола Миротич: «Если вы знаете, чего хотите от жизни, если у вас есть семья – тогда стабильность становится целью, к которой нужно стремиться. Но важно не путать стабильность с зоной комфорта»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона чемпионат Италии чемпионат Испании EA7 Эмпорио Армани Милан Никола Миротич Баскетбол

Новобранец «Милана» Никола Миротич в приветственном интервью рассказал о своей философии при выборе коллектива для продолжения профессиональной карьеры.

«Стабильность важна для игрока, для каждого игрока. Особенно, когда вы понимаете, чего вы действительно хотите от жизни, особенно если у вас есть семья – тогда стабильность становится целью, к которой нужно стремиться. Но важно не путать стабильность с зоной комфорта. Это два разных понятия.

Попадая в любую команду, я хотел остаться там надолго, даже там, где меня потом обменяли. В Барселоне я прожил замечательные годы, встретил прекрасных людей и хорошо провел время. И теперь я надеюсь многое дать и «Милану». Вот почему я подписал долгосрочный контракт, я не хотел краткосрочного контракта», – сказал Миротич.

«Это моя ошибка, что я не поехал в сборную». Никита Михайловский вспоминает время в Австралии

До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
володька трынкин
По зоне комфорта ходят всякие Портисы (глазища выпученные - жуть). Нет. Лучше стабильность
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий