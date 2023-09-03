Никола Миротич: «Если вы знаете, чего хотите от жизни, если у вас есть семья – тогда стабильность становится целью, к которой нужно стремиться. Но важно не путать стабильность с зоной комфорта»

Новобранец « » в приветственном интервью рассказал о своей философии при выборе коллектива для продолжения профессиональной карьеры.

«Стабильность важна для игрока, для каждого игрока. Особенно, когда вы понимаете, чего вы действительно хотите от жизни, особенно если у вас есть семья – тогда стабильность становится целью, к которой нужно стремиться. Но важно не путать стабильность с зоной комфорта. Это два разных понятия.

Попадая в любую команду, я хотел остаться там надолго, даже там, где меня потом обменяли. В Барселоне я прожил замечательные годы, встретил прекрасных людей и хорошо провел время. И теперь я надеюсь многое дать и «Милану». Вот почему я подписал долгосрочный контракт, я не хотел краткосрочного контракта», – сказал Миротич.

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