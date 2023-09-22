Эмил Райкович: «ЦСКА хорошо боролся и сделал серьезную заявку на успех, но вмешались травмы»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Каспер Уэйр Эмил Райкович Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал итоги четвертьфинального матча Суперкубка Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (98:100 ОТ).

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр обновил рекорд Суперкубка по очкам – 44.

– Прежде всего, замечу, что шанс победить имели обе команды. Игра продемонстрировала наш настрой на весь чемпионат, дала понять, способны мы достичь целей сезона или нет. Мы хорошо боролись и сделали серьезную заявку на успех, но вмешались травмы, увы, сразу нескольких игроков, включая Уэйра. Он провел великий матч, но этого оказалось недостаточно для победы. Даже если все в команде будут здоровы, наш состав не обладает солидной глубиной, без травмированных же мы и вовсе не выживем в турнирной мясорубке. Чтобы показывать свой баскетбол, нам необходимо отсутствие травмированных.

– Рассчитываете на то, что Уэйр в сезоне будет не раз выдавать такие спектакли?

– Наоборот, рассчитываю, что ему не придется этого делать. Пусть найдется кто‑то, кто поможет Касперу, и тогда бить личные рекорды ему будет незачем. Когда выздоровеет Мело Тримбл, уверен, у нас появится еще один защитник со стабильным броском и команда заиграет сильнее. А пока мы имеем в травмированных еще и Жан‑Шарля с Астапковичем, оба выбыли сегодня, к сожалению. Надеюсь, они вернутся настолько быстро, насколько это возможно.

– Матч Суперкубка против «Локомотива‑Кубани», с учетом проигранного весеннего полуфинала Единой лиги, был для вас принципиальным?

– Нет, обычная игра с сильным соперником. Краснодарцы здорово боролись и устроили нам хорошую проверку. Но мы, как ни печально, снова не имели достаточно игроков, чтобы хватило сил на последнюю четверть и ударную концовку.

– Насколько адаптировались в ЦСКА купленные летом новички?

– Им еще нужно время, чтобы понять систему игры. Команда сильно поменялась, новым игрокам необходима более тщательная притирка. Надеюсь, она завершится как можно быстрее.

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4 комментария

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Andy
Ответ Михаил Бородовский
Плохому танцору яйца мешают. Локо играл без Барфорда и Хортона.
танцор ты явно сайтом ошибся.
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Vagner01
Нужно усиление и срочно! Иначе сезон не вытянем!
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Vagner01
Ответ Andy
танцор ты явно сайтом ошибся.
Он всегда ошибается!
0
0
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