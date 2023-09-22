Тренер «Локо» Владимир Анциферов стал жертвой мошенников («Мутко против»)
Тренер «Локомотива-Кубань» Владимир Анциферов стал жертвой мошенников, которые вынудили его перевести на их счет 1 миллион 770 тысяч рублей.
Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
15 сентября Анциферов вместе с командой приехал в Москву на Суперкубок Лиги ВТБ и заселился в Gopark hotel в Химках. Как рассказал тренер сотрудникам полиции, через некоторое время ему на мобильный телефон позвонил «сотрудник службы безопасности ЦБ России» и сообщил, что на его имя открыт кредит. Он проинформировал специалиста, что для спасения средств ему необходимо оформить кредит на себя и положить все деньги на «резервный» счет.
Вскоре Анциферову стали поступать звонки от «сотрудников ФСБ», которые дали указания ему отправиться в отделение банка ВТБ в Химках и оформить кредит на 1800000. Бывший тренер «Автодора» так и поступил.
После получения денег тренер пятью транзакциями через банкомат перевел деньги мошенникам. Анциферов понял, что его обманули, лишь когда вернулся в отель.
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ну, соглашаться сразу надо: сказал бы, что Родионову занял на покупку Леброна :)))
Тем более, есть подробности, которые не опубликованы