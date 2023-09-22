Тренер «Локо» Владимир Анциферов стал жертвой мошенников («Мутко против»)

Теги происшествия Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Владимир Анциферов Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Тренер «Локомотива-Кубань» Владимир Анциферов стал жертвой мошенников, которые вынудили его перевести на их счет 1 миллион 770 тысяч рублей.

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

15 сентября Анциферов вместе с командой приехал в Москву на Суперкубок Лиги ВТБ и заселился в Gopark hotel в Химках. Как рассказал тренер сотрудникам полиции, через некоторое время ему на мобильный телефон позвонил «сотрудник службы безопасности ЦБ России» и сообщил, что на его имя открыт кредит. Он проинформировал специалиста, что для спасения средств ему необходимо оформить кредит на себя и положить все деньги на «резервный» счет.

Вскоре Анциферову стали поступать звонки от «сотрудников ФСБ», которые дали указания ему отправиться в отделение банка ВТБ в Химках и оформить кредит на 1800000. Бывший тренер «Автодора» так и поступил.

После получения денег тренер пятью транзакциями через банкомат перевел деньги мошенникам. Анциферов понял, что его обманули, лишь когда вернулся в отель.

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5 комментариев

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Его Величество Златан
21 век, столько таких уже историй, причём схема однотипная просто ппц, и ведутся же люди....надо же чуть голову включать
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Сибирский литовец
видимо радионовская рулетка в Автодоре вызвала пост травматический синдром
+5
0
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Замкаденыш
>>«сотрудник службы безопасности ЦБ России» и сообщил, что на его имя открыт кредит.
ну, соглашаться сразу надо: сказал бы, что Родионову занял на покупку Леброна :)))
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Алексааандр
вроде взрослый мужчина, а на такое ведётся
+2
0
+2
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ЭнтузиасТ
Ответ Алексааандр
вроде взрослый мужчина, а на такое ведётся
Всякое бывает, не стоит осуждать человека, ему и так не легко
Тем более, есть подробности, которые не опубликованы
+1
0
+1
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