Тренер «Локомотива-Кубань» Владимир Анциферов стал жертвой мошенников, которые вынудили его перевести на их счет 1 миллион 770 тысяч рублей.

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

15 сентября Анциферов вместе с командой приехал в Москву на и заселился в Gopark hotel в Химках. Как рассказал тренер сотрудникам полиции, через некоторое время ему на мобильный телефон позвонил «сотрудник службы безопасности ЦБ России» и сообщил, что на его имя открыт кредит. Он проинформировал специалиста, что для спасения средств ему необходимо оформить кредит на себя и положить все деньги на «резервный» счет.

Вскоре Анциферову стали поступать звонки от «сотрудников ФСБ», которые дали указания ему отправиться в отделение банка ВТБ в Химках и оформить кредит на 1800000. Бывший тренер «Автодора» так и поступил.

После получения денег тренер пятью транзакциями через банкомат перевел деньги мошенникам. Анциферов понял, что его обманули, лишь когда вернулся в отель.

«Мистер-замок НБА стал обузой». Джарен Джексон – символ провала молодой сборной США

«В Китае смотрят на количество очков, здесь все иначе». Новый разыгрывающий ЦСКА – об игре с Эриком Бледсоу, опыте в сборной США и Call of Duty