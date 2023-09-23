Андрей Кириленко: «Меня вообще никогда не волновал вопрос первой скрипки. Все пришло к тому, что в течение трех лет я бегал по углам. Прибежал, встал в углу – ждешь скидку, чтобы бросить трехочковый»

Теги Антон Понкрашов Миннесота НБА Андрей Кириленко Джерри Слоун Юта Рик Адельман Баскетбол

Президент РФБ и бывший игрок НБА Андрей Кириленко стал гостем подкаста своего партнера по чемпионской сборной-2007 Антона Понкрашова.

– Когда пришел Буз, когда пришел Уильямс, твоя роль поменялась, – ты же не сразу адаптировался: «Окей, я не первая скрипка». По тому, что я видел, были сложности.

– Меня вообще никогда не волновал вопрос первой скрипки. [Это] вопрос вовлеченности. Как раз на эту тему у меня был с Джерри [Слоуном] конфликт: разговоры, споры. Насчет того, насколько надо вовлечь меня. Здорово, что у нас есть Дерон, который великолепно играет, Бузер, – игроки, которые своим трудом попали на Матч звезд. Но, заигрывая только их, ты теряешь мою роль. Опять же, мне не нужен мяч, но вовлекай меня больше в комбинации, давай мне возможность [участвовать] в этих легких моментах.

Но, к сожалению, все пришло к тому, что в течение трех лет я бегал по углам. Прибежал, встал в углу. Вот, идет там пик-н-ролл, и ты ждешь скидку, чтобы бросить трехочковый. Только на этом у нас и были недопонимания. В «Миннесоте» Рик Адельман очень много свободы давал игрокам. И я находил эту нишу, чтобы играть с мячом, когда мне не нужен был этот мяч.

– Как тренер реагировал на то, что ты недоволен? Был диалог, или он просто «резал», и ты сидел на скамейке?

– Он не «резал» [эту] историю, что ты сидишь на скамейке, но проблематика была, и она была заметна. Во время игры твоя статистика просто стала в два раза меньше. И из-за этого ты теряешь игровое время. То есть, условно, раньше ты играл 35 минут, стал играть 26 минут. На 9 минут сократилось время игровое, хотя в защите у тебя такая же продуктивность. Так дай мне еще эти 9 минут лишние, награди мячом. Это в силах тренера – найти два-три момента за игру, для того чтобы своего игрока поощрить. Но это некая его культура. Потому что он был тренером старой закалки.

Может быть, он больше от меня ждал, что я каким-то образом переломлю это, сам «выгрызу» какую-то возможность себе. А я, как человек не такого склада, на тот момент более молодого и современного, более дипломатически искал возможность, что мне тренер в этом поможет. Не шел: всех в сторону, дай мне мяч. Я не хотел идти этим способом. У меня никогда такого не было: «Дай мне мяч, все ушли, я сейчас буду решать здесь». Может быть, это неправильно, может, нужно было так сделать.

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1 комментарий

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Лиллард унижатель!
Короче Слоун физрук. Защиту не ставил, игроков не поощрал. Видимо Дерон был прав во всем.
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