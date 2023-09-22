Андрей Кириленко об игре против Кармело: «Он прямо моим клиентом был. Мело приезжал, и я знал, что 2-3 блок-шота он сегодня получит»

Президент РФБ и бывший игрок НБА Андрей Кириленко стал гостем подкаста своего партнера по чемпионской сборной-2007 .

Кириленко рассказал об игре против 10-кратного участника Матча всех звезд

– Слушай, смотрел подкаст Пола Пирса, и он рассказывал про Кармело [Энтони]. Что Мело – один из самых «жестких» игроков, против которых ему приходилось играть. Не в плане набора очков, а в плане жесткости, все время «с мясом», спины [ставил]. Тебе было сложно с Мело играть?

– Опять же, не недооценивая Кармело Энтони – он великолепный игрок и в топе за всю историю, но для меня лично он не был сложным игроком. Не знаю, почему. У него этот первый шаг был очень удобным для меня. То есть он делает шаг и сразу отшагивает с броском. И когда знаешь это движение, сразу подстраиваешься.

Вот когда он набрал «веса» своего как игрок, когда он начал за « » [выступать], тогда сложнее было. Знаешь, он адаптировался и похитрее стал. А первое время, когда он еще в « » [играл], он прямо клиент был. То есть он приезжал, и я знал, что он 2-3 [блок-шота] сегодня получит. Хотя он молодец, что его не «обламывало» это. Два раза накрыли, но он продолжал агрессивным быть.

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