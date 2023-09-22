Андрей Кириленко об игре против Кармело: «Он прямо моим клиентом был. Мело приезжал, и я знал, что 2-3 блок-шота он сегодня получит»

Теги Антон Понкрашов Денвер Кармело Энтони Нью-Йорк НБА Андрей Кириленко Баскетбол

Президент РФБ и бывший игрок НБА Андрей Кириленко стал гостем подкаста своего партнера по чемпионской сборной-2007 Антона Понкрашова.

Кириленко рассказал об игре против 10-кратного участника Матча всех звезд Кармело Энтони

– Слушай, смотрел подкаст Пола Пирса, и он рассказывал про Кармело [Энтони]. Что Мело – один из самых «жестких» игроков, против которых ему приходилось играть. Не в плане набора очков, а в плане жесткости, все время «с мясом», спины [ставил]. Тебе было сложно с Мело играть?

– Опять же, не недооценивая Кармело Энтони – он великолепный игрок и в топе за всю историю, но для меня лично он не был сложным игроком. Не знаю, почему. У него этот первый шаг был очень удобным для меня. То есть он делает шаг и сразу отшагивает с броском. И когда знаешь это движение, сразу подстраиваешься.

Вот когда он набрал «веса» своего как игрок, когда он начал за «Нью-Йорк» [выступать], тогда сложнее было. Знаешь, он адаптировался и похитрее стал. А первое время, когда он еще в «Денвере» [играл], он прямо клиент был. То есть он приезжал, и я знал, что он 2-3 [блок-шота] сегодня получит. Хотя он молодец, что его не «обламывало» это. Два раза накрыли, но он продолжал агрессивным быть.

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4 комментария

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gangstarr
Эх Керя Керя, лучше бы так и оставался просто главным русским игроком в лучшей лиге мира, чем скатится до управления в от и до коррупционной структуре
+7
-6
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Tim Timson
Ответ gangstarr
Эх Керя Керя, лучше бы так и оставался просто главным русским игроком в лучшей лиге мира, чем скатится до управления в от и до коррупционной структуре
Керя?)
+1
0
+1
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Analjinn
Ответ gangstarr
Эх Керя Керя, лучше бы так и оставался просто главным русским игроком в лучшей лиге мира, чем скатится до управления в от и до коррупционной структуре
Пытаться что-то реализовать у себя лучше чем быть высокодуховным чистоплюем там где полегче.
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KasperSurgut
Ответ gangstarr
Эх Керя Керя, лучше бы так и оставался просто главным русским игроком в лучшей лиге мира, чем скатится до управления в от и до коррупционной структуре
Может он хотел что-то изменить в лучшую сторону, но как говорится система поглотила даже Йозе Марино;)
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