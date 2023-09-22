Андрей Кириленко о матче за бронзу Евробаскета-2011: «Дэвид Блатт в концовке говорит: «Фолите». Мы выходим, я говорю: «Кто сфолит, оторву руки. Пускай играют»

Президент РФБ и бывший игрок НБА Андрей Кириленко стал гостем подкаста своего партнера по чемпионской сборной-2007 .

Кириленко вспомнил концовку матча за 3-е место на Евробаскете-2011 против Македонии.

– ... это как бы вариативность, ты должен не по схеме работать, а реагировать на ситуацию.

– Ты сам помнишь наш чемпионат Европы-2011, игра за бронзовые медали. Последняя атака, с мячом, мы выигрываем в одно очко. Дэвид [ ] говорит: «Фолите». Мы выходим, я говорю: «Кто сфолит, оторву руки. Пускай играют – мы защитная команда, пусть попробуют нам забить». Он проходит, скидывает этот мяч, из-под кольца человек мажет. А сфолили бы, он забил бы два броска, и нам надо было бы решать.

– А у Дэвида философия. Помнишь, он же сам говорил. Мы должны решать концовку. Так они решают, а должны мы.

– То есть это сработало. А представь, он забил бы. Дэвид был бы в своем праве нас казнить – и меня, в том числе, – что ты пошел и «сломал» установку тренера.

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