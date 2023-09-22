Андрей Кириленко о защите в НБА: «Ты предоставлен сам себе. Сам выбираешь способ, которым будешь защищаться – твой же игрок»

Президент РФБ и бывший игрок НБА Андрей Кириленко стал гостем подкаста своего партнера по чемпионской сборной-2007 .

Кириленко рассказал об особенностях игры в обороне в НБА.

– Окей, а если мы говорим про защитную тактику. Ты сказал, что тебе сразу объяснили, что надо защищаться 1 в 1, и потом мы посмотрим, сколько или Майкл Джордан набрал. ... А именно вариативность защитных маневров присутствовала, или там была просто классическая защита?

– Ну, командных как таковых – нет. Индивидуальные – да, но опять же. Играешь ты пик-н-ролл. Способы прохождения пик-н-ролла бывают такой, такой и такой. И ты сам выбираешь способ, которым будешь защищаться. Твой же игрок.

– Это кардинальное отличие от европейского баскетбола.

– Абсолютно. И это огромная разница – в Европе у тебя есть командная структура. И команда определяет: мы сегодня должны выиграть, а для этого должны остановить условного Кобе Брайанта. Значит, мы всей командой будем делать так, чтобы Кобе Брайант не сыграл. В НБА – опять же, я не знаю, может, другие команды по-другому играли, – мы говорим про «Юту». Там тренер хотел видеть, как ты играешь индивидуально с игроком. А там уже – получилось помочь, помогли. Ты предоставлен сам себе, абсолютно играешь сам с собой.

... На самом деле это ужасно бесило, потому что, придя из европейского баскетбола, ты как бы ожидаешь, что к каждому сопернику будут какие-то фишечки, что-то там надо изменить. У этих высокий играет активно – надо к нему двойную опеку, здесь больше разыгрывающий играет, значит надо покучнее быть. [Но] все одинаково. Каждая игра – ты знал: начнут 5 вот этих человек (плюс-минус один может поменяться по праздникам). Вот так начнут, на шестой минуте будет замена вот этого, на восьмой минуте будет замена вот этого, на десятой минуте замена вот этого. Потом, значит, во втором тайме мы выйдем вот так, чтобы к четвертой четверти на площадке были вот эти. Меня это так бесило.

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