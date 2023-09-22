Защитник « » Тайлер Хирро выложил загадочный пост в сторис на фоне нарастающих слухов о возможном обмене.

Хирро поделился своим изображением в салоне самолета. Подпись гласит: «В этом бизнесе нет друзей».

На этой неделе сообщалось, что «Майами» и « » продвигаются в переговорах по обмену . Хирро, как ожидается, будет задействован в потенциальной сделке.

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