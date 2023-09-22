Тайлер Хирро выложил загадочный пост на фоне слухов о возможном обмене
Защитник «Майами» Тайлер Хирро выложил загадочный пост в сторис на фоне нарастающих слухов о возможном обмене.
Хирро поделился своим изображением в салоне самолета. Подпись гласит: «В этом бизнесе нет друзей».
На этой неделе сообщалось, что «Майами» и «Портленд» продвигаются в переговорах по обмену Дэмиана Лилларда. Хирро, как ожидается, будет задействован в потенциальной сделке.
«В Китае смотрят на количество очков, здесь все иначе». Новый разыгрывающий ЦСКА – об игре с Эриком Бледсоу, опыте в сборной США и Call of Duty
США не должны считаться фаворитами турниров ФИБА. Баскетбол НБА слишком отдалился от европейского
Соцсети Тайлера Хирро
Комментарии