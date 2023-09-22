Тайлер Хирро выложил загадочный пост на фоне слухов о возможном обмене

Теги Майами Портленд НБА фото Дэмиан Лиллард соцсети Тайлер Хирро Баскетбол

Защитник «Майами» Тайлер Хирро выложил загадочный пост в сторис на фоне нарастающих слухов о возможном обмене.

Хирро поделился своим изображением в салоне самолета. Подпись гласит: «В этом бизнесе нет друзей».

На этой неделе сообщалось, что «Майами» и «Портленд» продвигаются в переговорах по обмену Дэмиана Лилларда. Хирро, как ожидается, будет задействован в потенциальной сделке.

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