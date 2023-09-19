Кендра Эндрюс: «Для «Уорриорз» Дуайт Ховард – еще один парень в зале. Он еще не член команды»

Обозреватель ESPN Кендра Эндрюс рассказала о том, что центровому не гарантировано место в составе « ».

Знаменитый центровой побывает в калифорнийской команде на просмотре.

«Мне рассказали, что для «Уорриорз» Дуайт Ховард – еще один парень в зале, просто еще один просмотр. Он еще не член команды», – рассказала Эндрюс.

Тренировки Ховарда в зале «Уорриорз» пройдут во вторник и в среду. Дуайт также пообщается с главным тренером Стивом Керром и генеральным менеджером Майком Данливи-младшим.

Бриттни Грайнер после тюрьмы в РФ: выступала в поддержку заключенных, участвовала в Матче звезд и эпично провалилась с «Финиксом»

Что такое «Ментальность Мамбы»? Бескомпромиссная философия, а не титулы является главным наследием Брайанта