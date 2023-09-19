Кендра Эндрюс: «Для «Уорриорз» Дуайт Ховард – еще один парень в зале. Он еще не член команды»

Теги Голден Стэйт Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Обозреватель ESPN Кендра Эндрюс рассказала о том, что центровому Дуайту Ховарду не гарантировано место в составе «Голден Стэйт».

Знаменитый центровой побывает в калифорнийской команде на просмотре.

«Мне рассказали, что для «Уорриорз» Дуайт Ховард – еще один парень в зале, просто еще один просмотр. Он еще не член команды», – рассказала Эндрюс.

Тренировки Ховарда в зале «Уорриорз» пройдут во вторник и в среду. Дуайт также пообщается с главным тренером Стивом Керром и генеральным менеджером Майком Данливи-младшим.

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