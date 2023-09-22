Кристиан Вуд: «Дарвин Хэм звонил мне каждый день, когда я был свободным агентом»

Теги Лейкерс НБА Кристиан Вуд Дарвин Хэм Баскетбол

Новобранец «Лейкерс» Кристиан Вуд признался, что его впечатлил подход главного тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма во время межсезонья.

«Лейкерс» подписали Вуда в сентябре.

«Дарвин Хэм звонил мне каждый день, когда я был свободным агентом, сейчас я могу об этом сказать. Хотите верьте, хотите нет, но у нас хорошие отношения. Данный фактор сыграл важную роль для меня.

Хэм – особенный тренер. Человек, с которым вы всегда можете просто поговорить. Он на стороне игроков, он свой. За такого приятно играть», – заявил Вуд.

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