Кристиан Вуд: «Дарвин Хэм звонил мне каждый день, когда я был свободным агентом»
Новобранец «Лейкерс» Кристиан Вуд признался, что его впечатлил подход главного тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма во время межсезонья.
«Лейкерс» подписали Вуда в сентябре.
«Дарвин Хэм звонил мне каждый день, когда я был свободным агентом, сейчас я могу об этом сказать. Хотите верьте, хотите нет, но у нас хорошие отношения. Данный фактор сыграл важную роль для меня.
Хэм – особенный тренер. Человек, с которым вы всегда можете просто поговорить. Он на стороне игроков, он свой. За такого приятно играть», – заявил Вуд.
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