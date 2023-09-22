Новобранец « » признался, что его впечатлил подход главного тренера «Лейкерс» во время межсезонья.

«Лейкерс» подписали Вуда в сентябре.

«Дарвин Хэм звонил мне каждый день, когда я был свободным агентом, сейчас я могу об этом сказать. Хотите верьте, хотите нет, но у нас хорошие отношения. Данный фактор сыграл важную роль для меня.

Хэм – особенный тренер. Человек, с которым вы всегда можете просто поговорить. Он на стороне игроков, он свой. За такого приятно играть», – заявил Вуд.

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