Экс-игрок « » считает, что калифорнийцы сами усложнили ситуацию, когда в начале прошлого сезона решили сделать его и разыгрывающего запасными.

Беверли и Уэстбрук в итоге были обменяны перед дедлайном.

«Они должны были начинать матчи со мной, Остином Ривзом, Расселом Уэстбруком, Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом… Все эти претензии к Рассу, может быть, ничего из этого и не было бы.

Иногда можно управлять командой, не переусердствуя и не мудря. Порой вам просто нужно воспользоваться тем, что есть в распоряжении», – заявил Беверли.

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