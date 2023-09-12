Патрик Беверли: «Лейкерс» следовало поставить меня и Уэстбрука в стартовую пятерку»

Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Дарвин Хэм Баскетбол

Экс-игрок «Лейкерс» Патрик Беверли считает, что калифорнийцы сами усложнили ситуацию, когда в начале прошлого сезона решили сделать его и разыгрывающего Расселла Уэстбрука запасными.

Беверли и Уэстбрук в итоге были обменяны перед дедлайном.

«Они должны были начинать матчи со мной, Остином Ривзом, Расселом Уэстбруком, Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом… Все эти претензии к Рассу, может быть, ничего из этого и не было бы.

Иногда можно управлять командой, не переусердствуя и не мудря. Порой вам просто нужно воспользоваться тем, что есть в распоряжении», – заявил Беверли.

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1 комментарий

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rogi969
Я думаю, Патрика ждет большая карьера на телевидении
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