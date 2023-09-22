Рамона Шелберн: «Недовольство Малкольма Брогдона вызвано тем, как «Селтикс» повели себя в ситуации с его травмой»

Теги травмы Бостон НБА Малкольм Брогдон Рамона Шелберн Баскетбол

Обозреватель ESPN Рамона Шелберн поделилась информацией по поводу недовольства Малкольма Брогдона «Бостоном».

Как рассказала журналистка, Брогдон расстроился не из-за того, что клуб готов был обменять его, а из-за подхода «кельтов» в ситуации с полученной во время плей-офф-2023 травмой локтя.

«Дело не в переживаниях по поводу возможного обмена. Недовольство Малкольма Брогдона вызвано тем, как «Селтикс» повели себя в ситуации с его травмой локтя.

Он понимает, как все устроено в НБА, и в ситуации с обменом будет вести себя профессионально», – сказала Шелберн.

Брогдон был близок к переезду в Лос-Анджелес сразу после драфта в июне. Трехсторонний обмен с «Клипперс» и «Вашингтоном» сорвался из-за опасений по состоянию здоровья разыгрывающего.

В последние четыре сезона Брогдон в среднем проводит 53 игры за регулярный чемпионат.

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