Малкольм Брогдон недоволен, что «Селтикс» пытались обменять его в межсезонье

Обозреватель « » Гэри Уошберн в подкасте Celtics Beat рассказал о напряженных взаимоотношениях между разыгрывающим и организацией.

«Малкольм – это тот, за кого я беспокоюсь, потому что от него ничего не слышно – он зол на команду. Поэтому я не думаю, что общение между двумя сторонами в это межсезонье было плодотворным.

Посмотрим, как все решится к началу тренировочного лагеря 2 октября», – сказал журналист.

Брогдон был близок к переезду в Лос-Анджелес сразу после драфта в этом июне. Трехсторонний обмен с « » и «Вашингтоном» сорвался из-за опасений по состоянию здоровья разыгрывающего.

В последние 4 сезона Брогдон в среднем проводит 53 игры за регулярный чемпионат.

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