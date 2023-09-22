Каспер Уэйр о 44 очках в матче с «Локо»: «Раньше набирал 40, не больше. Это мой лучший результат»

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом-Кубань» (98:100 ОТ) в четвертьфинале Суперкубка Лиги ВТБ.

– Немногие способны на такое. Сегодня был мой день, но все же мы проиграли. Это самое главное.

– Что не позволило выиграть?

– Подборы в нападении у соперников. Они получили много повторных шансов, потому и выиграли.

– Насколько ЦСКА помешали травмы?

– Конечно, помешали. Но не надо искать оправдания. У нас много парней, которые могут играть в баскетбол на высоком уровне. Если кто‑то выбывает, другие должны занимать его место. Дело не в бросках и попаданиях – соперники показали больше желания. Нужно это исправлять, сезон уже на носу.

– Прежде вам удавалось набирать 44 очка и более?

– Раньше забивал 40, не больше. Это мой лучший результат.

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