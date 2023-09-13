Тони Кукоч: «Йокич пока не превзошел Петровича, Сабониса, Диваца и Раджу»

Теги Денвер НБА Владе Дивац Тони Кукоч Арвидас Сабонис Дражен Петрович Никола Йокич Дино Раджа Баскетбол

Прославленный игрок НБА Тони Кукоч поделился своим мнением о центровом «Денвера» Николе Йокиче.

По мнению хорвата, 2-кратный MVP НБА пока не достиг уровня величия некоторых европейских легенд.

«Йокич отлично играет. Я очень хорошо отзывался о нем еще тогда, когда о нем никто не говорил. Мне нравится его стиль игры. И он просто берет и делает это в каждом матче. У него свой образ мышления, отличный от других.

Баскетбольными знаниями и интеллектом – а это очень важные аспекты – он компенсирует недостаток атлетизма. И вы даже не можете этого увидеть, потому что Никола играет в своем собственном ритме. Вы не заметите, что кто-то может быть более быстрыми или ловким, чем он.

Он будет заниматься этим до конца своей карьеры. Я не знаю, добился ли Йокич хотя бы 50 процентов от того, на что способен. Он будет лучшим европейцем, когда-либо игравшим в баскетбол. По статистике, он, вероятно, станет таковым. При этом я считаю, что Дражен Петрович, Дино Раджа, Владе Дивац, Арвидас Сабонис – это игроки, которых он с точки зрения карьеры еще не превзошел.

Я верю, что Йокич станет игроком этого ряда до конца своей карьеры. Но если взять того же Сабониса или Дражена, или дайте мне играть в НБА сейчас, когда все известно, когда есть YouTube, который мы могли бы смотреть на протяжении нескольких лет перед отъездом, когда доверие тренеров к неамериканским игрокам совершенно иное, чем тогда, когда мы только появились здесь – я считаю, что наша статистика была бы намного лучше. Вы не можете сравнивать этих игроков, но в лице Йокича мы имеем баскетболиста потрясающего качества», – заявил Кукоч.

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал

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2 комментария

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Metrostadt11315
да глупость какая ,всех уже превзошел ,только грек в соперниках за всю историю
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Parafia
Типичное брюзжание олда
2 МВП, МВП финала, 1 титул для франшизы - превзошел всех из списка, не побоюсь даже сказать, что на голову превзошел
+1
0
+1
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